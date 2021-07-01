В Турции начали колоть третью дозу вакцины от коронавируса

Турция начала вводить третью дозу вакцины против COVID-19 на фоне перехода к новой фазе нормализации с 1 июля, отменив комендантский час и карантинные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Министр здравоохранения заявил, что третья доза укола в первую очередь будет предложена медицинским работникам и лицам старше 50 лет.

Турция уже полностью привила более 15 млн людей, что соответствует 25% населения. Около 35 млн человек получили первую дозу, а общее количество введенных доз в стране достигает 50 млн.

В настоящее время страна использует вакцины Pfizer и Sinovac.

Отвечая на вопрос о планировании вакцинации для тех, кто уже выздоровел от COVID-19, глава Минздрава сказал, что предыдущий подход заключался в том, чтобы предложить вакцинацию через шесть месяцев после выздоровления, но теперь пациенты могут получить вакцину через три месяца.

В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил три дозы вакцины против коронавируса.

Эрдоган получил первую дозу вакцины Sinovac китайского производства 14 января и был одним из первых в Турции, кто вакцинировался. Вторая прививка Sinovac он получил 11 февраля, а третью - 10 марта.

Эрдоган стал первым мировым лидером, который признал, что получил три дозы, и сказал, что сделал это, чтобы проверить, повысится ли уровень его антител. Ученые утверждали, что для усиления иммунитета более рекомендованных двух уколов могут понадобиться "бустерные дозы" или ежегодные вакцинации против COVID-19.