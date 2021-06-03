Ердоган заявив, що отримав три дози вакцини від коронавірусу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що отримав три дози вакцини проти коронавірусу, після чого піддався критиці, через те, що в країні не вистачає вакцин для ключових співробітників.

Про те повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Ердоган отримав першу дозу вакцини Sinovac китайського виробництва 14 січня і був одним з перших в Туреччині, хто вакцинувався. Друге щеплення Sinovac він отримав 11 лютого і цього тижня повідомив, що 10 березня він отримав третю дозу.

Він не сказав, чи був це також Sinovac або Pfizer-BioNTech, який також закупила Туреччина.

67-річний Ердоган є першим світовим лідером, який визнав, що отримав три дози, і сказав, що зробив це, щоб перевірити, чи підвищиться рівень його антитіл. Вчені стверджували, що для посилення імунітету понад рекомендованих двох уколів можуть знадобитися "бустерні дози" або щорічні вакцинації проти Covid-19.

Однак в той час, коли він отримав додаткову дозу, людям, які мають перше щеплення препаратом Pfizer, сказали, що їм доведеться почекати 12 тижнів, а не один місяць, через брак вакцин в Туреччині.

Енгін Озкоч, глава парламентської групи основної опозиційної партії, сказав: "Немає навіть однієї дози для громадян, але відразу три для Ердогана".

На сьогодні в Туреччині було зроблено близько 30 мільйонів уколів, причому 12 мільйонів осіб - 15,4% населення - отримали дві дози. Працівники туризму отримали пріоритетну увагу в рамках зусиль Анкари із запуску галузі, на частку якої припадає понад 10% її ВВП.

Однак іншим ключовим працівникам, таким як вчителі, довелося довше чекати вакцинації. Всім, у кого був позитивний результат тесту на вірус, також забороняється робити щеплення протягом шести місяців.

Осман Кучукосманоглу, глава Стамбульської медичної палати, повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядало можливість введення третьої дози медичним працівникам, але рішення ще не прийнято через відсутність даних про ефективність.

Дослідження показали неоднозначні результати по ефективності Sinovac, а також Sinofarm, іншою китайської вакцини, хоча Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання обох. Багато турків замість цього вибрали уколи Pfizer з того часу, як перша партія була доставлена ​​до Туреччини в березні.

Минулого тижня було оголошено, що отримані ще 120 мільйонів доз Pfizer, 30 мільйонів повинні бути доставлені до кінця червня, а ще 90 мільйонів - до кінця вересня.

Туреччина також підписала з Росією угоду про виробництво російської вакцини "Спутник V".