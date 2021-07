Регулятор ЄС поки не рекомендує комбінувати різні види вакцин

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що поки не може рекомендувати використання вакцин різних виробників для першої і другої дози.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"В даний час EMA не може дати рекомендації щодо використання різних вакцин проти COVID-19 для 2 доз. Проміжні результати досліджень в Іспанії, Німеччині та Британії ї демонструють хорошу імунну відповідь та відсутність проблем із безпекою. Більше даних чекаємо найближчим часом. EMA переглядає дані, коли вони стають доступними" - йдеться у Twitter EMA.

Currently EMA can't make a recommendation on use of different #COVID19vaccines for the 2 doses. Interim results from studies in 🇪🇸 🇩🇪 & 🇬🇧 show good immune response & no safety concerns. More data are awaited shortly. EMA is reviewing data as they become available. #EMAPresser