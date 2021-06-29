Дослідження у Британії показало ефективність поєднання різних вакцин від коронавірусу

Дослідження у Британії довело, що поєднання різних вакцин від коронавірусу для першої і другої дози забезпечує гарний захист від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У рамках дослідження Com-Cov порівняли ефект після двох доз вакцин Pfizer, AstraZeneca, або поєднання цих вакцин. Дослідження проводилося серед 850 волонтерів віком від 50 років.

Зокрема, з’ясували, що доза Pfizer після AstraZeneca викликала кращу реакцію антитіл і Т-клітин, аніж навпаки - AstraZeneca після Pfizer.

Обидва варіанти поєднання, при цьому, давали вищий рівень антитіл, аніж дві дози AstraZeneca. Найкраща реакція антитіл була після двох доз Pfizer, а Т-клітин - після першої дози AstraZeneca і другої Pfizer.

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Окрім того, результати випробування засвідчили, що люди, які вже отримали дві дози AstraZeneca, можуть мати ще кращу імунну відповідь, якщо отримають підсилюючу дозу вакцини іншого виробника.

Заступник головного відповідального за медичні програми у Британії Джонатан Ван-Там зазначив, що зараз не бачить необхідності змінувати схему вакцинації, але результати дослідження дають більше простору для дій у майбутньому.

"Поєднання доз може дати нам більше варіантів для кампанії "підсилюючої" вакцинації, а також підтримки країн, у яких з вакцинацією попереду ще багато роботи і можуть бути проблеми з постачанням", - каже він.

Керівник дослідження, професор Метью Снейп з Університету Оксфорда розповів, що висновки не ставлять під питання нинішній підхід вакцинації однією вакциною для обох доз.

"Ми вже знаємо, що стандартні схеми дуже ефективні для запобігання серйозному перебігу захворювання і госпіталізаціям, у тому числі зі штамом Delta, якщо дози вкололи з інтервалом 8-12 тижнів", - зазначив він.

На даному етапі дослідження інтервал між дозами був дещо меншим - чотири тижні. Результати з поєднання вакцин різних виробників з інтервалом 12 тижнів очікуються у липні.

Нагадаємо, деякі країни, зокрема Німеччина, Іспанія та Франція, вже застосовують мРНК-вакцини для щеплення другою дозою після запровадження вікових обмежень щодо вакцини AstraZeneca. У тому числі так отримала щеплення Ангела Меркель - другу дозу їй вкололи вакциною Moderna.