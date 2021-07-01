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У Латвії анулювали дозвіл на мовлення російськомовного радіо за заклик до війни

Четвер, 1 липня 2021, 15:56

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) анулювала дозвіл на мовлення програмі підприємства PIKAL UN PARTNERI "Radio PIK".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Це пов'язано з трьома грубими порушеннями, допущеними в ефірі радіо.

У першому випадку радіо було оштрафовано за поширення грубих і непристойних висловів. В іншому епізоді йшлося про заклик до військового конфлікту і повалення держави в ефірі аналітичної передачі. У третьому випадку радіо не забезпечило різноманітність думок в аналітичних дискусійних передачах.

Крім того, з 17 по 27 серпня 2020 року, перед виборами в Ризьку думу, в ефірі радіо учасниками дискусії були в більшості своїй члени однієї політичної сили, що відображають думки і позицію цієї політичної сили. Таким чином, радіо порушило закон про передвиборну агітацію.

Суд залишив рішення NEPLP незмінними і радіо було оштрафовано в сумі на 18 500 євро. Підприємство досі не заплатило штраф.

Анулювання ліцензії на мовлення вступить в силу 5 липня. Це означає, що радіо більше не можна буде почути в ефірі, але це не зупиняє його роботу.

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