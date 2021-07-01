У Франції провели обшуки в Мін'юсті в рамках розслідування проти голови відомства

Французька поліція провела обшук в Міністерстві юстиції в четвер у рамках розслідування конфлікту інтересів щодо міністра юстиції Еріка Дюпона-Моретті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Дюпон-Моретті був призначений міністром юстиції минулого літа в результаті неоднозначного кроку президента Еммануеля Макрона, який викликав роздратування у деяких суддів і прокурорів, які вважали призначення відомого адвоката абсолютно недоречним.

Суд Республіки (CJR), єдиний французький орган, уповноважений судити міністрів за передбачувані зловживання, скоєні під час перебування на посаді, в січні почав розслідування щодо Дюпона-Моретті у зв'язку з конфліктом інтересів через його попередню роботу.

Розслідування було розпочато після скарг, поданих трьома магістратськими спілками та антикорупційною асоціацією "Антикор".

7 червня прем'єр-міністр Жан Кастекс був допитаний CJR як свідок у справі.

В основі звинувачень лежить адміністративне розслідування, проведене Дюпоном-Моретті у вересні проти трьох магістратів впливової Національної фінансової прокуратури (PNF).

Вони взяли участь в розслідуванні, направленому на встановлення особи "крота", який нібито повідомив колишньому президенту Ніколя Саркозі і його адвокату Тьєррі Герцогу, що їх прослуховують у справі про корупцію.

Обидва з того часу були засуджені у цій справі до одного року тюремного ув'язнення, хоча малоймовірно, що вони відсидять будь-який час за ґратами.

Ще в 2018 році Дюпон-Моретті поклявся, що ніколи не стане міністром юстиції, заявивши, що ні у кого не буде такої "абсолютно абсурдною" ідеї - "і, чесно кажучи, я б ніколи з цим не погодився".