Во Франции провели обыски в Минюсте в рамках расследования против главы ведомства

Французская полиция провела обыск в Министерстве юстиции в четверг в рамках расследования конфликта интересов в отношении министра юстиции Эрика Дюпона-Моретти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Дюпон-Моретти был назначен министром юстиции прошлым летом в результате неоднозначного шага президента Эммануэля Макрона, который вызвал раздражение у некоторых судей и прокуроров, считавших назначение известного адвоката абсолютно неуместным.

Суд Республики (CJR), единственный французский орган, уполномоченный судить министров за предполагаемые злоупотребления, совершенные во время пребывания в должности, в январе начал расследование в отношении Дюпона-Моретти в связи с конфликтом интересов из-за его предыдущей работы.

Расследование было начато после жалоб, поданных тремя магистратскими союзами и антикоррупционной ассоциацией "Антикор".

7 июня премьер-министр Жан Кастекс был допрошен CJR в качестве свидетеля по делу.

В основе обвинений лежит административное расследование, проведенное Дюпоном-Моретти в сентябре против трех магистратов влиятельной Национальной финансовой прокуратуры (PNF).

Они приняли участие в расследовании, направленном на установление личности "крота", который якобы сообщил бывшему президенту Николя Саркози и его адвокату Тьерри Герцогу, что их прослушивают по делу о коррупции.

Оба с тех пор были осуждены по этому делу и получили один год тюремного заключения, хотя маловероятно, что они отсидят за решеткой.

Еще в 2018 году Дюпон-Моретти поклялся, что никогда не станет министром юстиции, заявив, что ни у кого не возникнет такой "абсолютно абсурдной" идеи - "и, честно говоря, я бы никогда с этим не согласился".