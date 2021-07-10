Мальта першою в ЄС заборонила в’їзд нещепленим мандрівникам

Мальта з 14 липня заборонила в’їздити на територію країни мандрівникам, які ще не щеплені від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta, про це оголосив міністр охорони здоров’я Кріс Фьорн.

Для в’їзду на територію країну вимагатимуть сертифікат про повний курс щеплення. Діти, що подорожують з батьками, зможуть в’їхати за наявності негативного ПЛР-тесту, а без супроводу батьків в’їзд на острів буде неможливий. На додачу, Мальта вирішила не визнавати для британців щеплення вакциною AstraZeneca-Covishield партій 4120Z001, 4120Z002, 4120Z003

"Ми станемо першою країною у Європі, що запровадила такий крок", - заявив міністр. Він зазначив, що при цьому план скасування обмежень всередині країни поки не змінюється.

Нові правила також передбачають заборону поїздок за кордон для невакцинованих жителів Мальти без отримання спеціального дозволу. Мальтійці, яких рішення застало за кордоном, повинні будуть після повернення зареєструватись на спеціальному сайті і відбути самоізоляцію.

Досі Мальта вимагала для в’їзду довідку про щеплення лише від мандрівників з Британії, а для решти було достатньо негативного ПЛР-тесту.

Зміну правил в’їзду оголосили у зв’язку зі стрімким зростанням кількості заражень. Вже четвертий день поспіль приріст заражень подвоює показники попереднього дня.

Рішення здійняло шторм критики у соцмережах, оскільки багатьом зірвало плани на відпустку в останню мить, а громадяни ЄС, які живуть і працюють на Мальті та ще не завершили вакцинацію, фактично "застрягли" в країні, доки не отримають другу дозу вакцини.

Як зазначається на спеціальній мапі МЗС України щодо режиму в'їзду для українців, в'їзд можливий лише з посвідками на проживання. Водночас, в урядовому рішенні ще від 28 червня Україна фігурує у списку країн, з яких нібито можливий в’їзд за наявності довідки про щеплення - але бракує конкретики щодо того, які вакцини визнаються та яким має бути формат сертифікату, щоб його визнали. Чітко вказано лише те, що Мальта визнає британський та європейський сертифікати про щеплення - яких не може бути у мандрівників з інших країн, присутніх у списку.

Нагадаємо, 8 липня Європарламент закликав відновити вільне пересування в Шенгенській зоні, яке було порушене прикордонним контролем через кризу COVID-19.

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