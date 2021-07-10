Мальта первой в ЕС запретила въезд непривитым путешественникам

Мальта с 14 июля запретила въезжать на территорию страны путешественникам, которые еще не привиты от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta, об этом объявил министр здравоохранения Крис Фьорн.

Для въезда на территорию страну будут требовать сертификат о полном курсе прививки. Дети, путешествующие с родителями, смогут въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, а без сопровождения родителей въезд на остров будет невозможен. В дополнение, Мальта решила не признавать для британцев прививки вакциной AstraZeneca-Covishield партий 4120Z001, 4120Z002, 4120Z003.

"Мы станем первой страной в Европе, которая ввела такой шаг", - заявил министр. Он отметил, что при этом план отмены ограничений внутри страны пока не меняется.

Новые правила также предусматривают запрет поездок за границу для невакцинированных жителей Мальты без получения специального разрешения. Мальтийцы, которых решение застало за рубежом, должны будут по возвращении зарегистрироваться на специальном сайте и пройти самоизоляцию.

До сих пор Мальта требовала для въезда справку о прививках только от путешественников из Британии, а для остальных было достаточно негативного ПЦР-теста.

Изменение правил въезда объявили в связи со стремительным ростом количества заражений. Уже четвертый день подряд прирост заражений удваивает показатели предыдущего дня.

Решение подняло шторм критики в соцсетях, поскольку многим сорвало планы на отпуск в последний момент, а граждане ЕС, которые живут и работают на Мальте и еще не завершили вакцинацию, фактически "застряли" в стране, пока не получат вторую дозу вакцины.

Как отмечается на специальной карте МИД Украины относительно режима въезда для украинцев, въезд на Мальту возможен только с видами на жительство. В то же время, в правительственном решении еще от 28 июня Украина фигурирует в списке стран, из которых якобы возможен въезд при наличии справки о прививке от коронавируса - но нет конкретики относительно того, какие вакцины признаются и каким должен быть формат сертификата, чтобы его признали. При этом, четко указано, что Мальта признает британский и европейский сертификаты о прививках - которых не может быть у путешественников из многих других стран, присутствующих в списке.

Напомним, 8 июля Европарламент призвал восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне, которое было нарушено пограничным контролем из-за кризиса COVID-19.

Читайте также: Путешествия возвращаются: правила въезда украинских туристов в Шенген и не только.