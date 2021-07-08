Європарламент закликав повністю відновити вільне пересування у Шенгені

Депутати Європейського парламенту закликають до відновлення вільного пересування в Шенгенській зоні, яке було порушене прикордонним контролем через кризу COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄП.

Євродепутати затвердили звіт, в якому стверджується, що держави-члени повинні швидко відновити вільне пересування в Шенгенській зоні.

Відзначаючи, що з 2015 року діє певний внутрішній прикордонний контроль, депутати Європарламенту заявляють, що такі перевірки більше не відповідають критеріям пропорційності та необхідності і, отже, є незаконними. При необхідності Єврокомісія також повинна ініціювати процедури порушення.

Звіт також вимагає повної інтеграції Болгарії та Румунії в зону вільного пересування, відзначаючи, що обидві країни виконали вимоги для приєднання до Шенгену.

Хорватія також виконала вимоги, як зазначила Комісія під час свого візиту в країну в листопаді 2020 року. Однак депутати Європарламенту стурбовані повідомленнями про порушення прав людини на кордонах Хорватії та сподіваються, що країна забезпечить адекватний рівень комплектування кадрами на своєму кордоні.

Парламент також підкреслює, що реформа Шенгенського прикордонного кодексу необхідна для вирішення нинішнього стану вільної зони пересування. Хоча прикордонний контроль залишається прерогативою держав-членів, нові захисні механізми можуть забезпечити скасування контролю, коли він більше не є пропорційною відповіддю.

Нагадаємо, Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

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