Зеленський зустрівся з кандидатом на посаду Меркель: говорили про Донбас і "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський у неділю зустрівся із кандидатом на посаду канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

Під час зустрічі у Берліні Зеленський висловив сподівання, що німецький уряд продовжить політику підтримки України.

"Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", - зазначив він.

Глава держави поінформував Лашета про безпекову ситуацію в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського державного кордону.

Також було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу.

"Окрему увагу співрозмовники приділили питанню "Північного потоку – 2". Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС", - йдеться у заяві.

Лашет у свою чергу зазначив, що підтримує курс реформ в Україні. "Ми дуже зацікавлені в геополітичній стабільності, суверенітеті та модернізації в Україні", - цитує його Twitter землі Північний Рейн-Вестфалія.

Ministerpräsident @ArminLaschet hat heute in @NRW_in_Berlin Wolodymyr #Selenskyj, den Präsidenten der Ukraine, empfangen. Deren Reformkurs werde unterstützt, so der MP: "Wir haben ein hohes Interesse an geopolitischer Stabilität, Souveränität und Modernisierung in der Ukraine." pic.twitter.com/M1mvxfbqCx