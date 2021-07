Зеленский встретился с кандидатом на должность Меркель: говорили о Донбассе и "Северном потоке-2"

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье встретился с кандидатом на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

Во время встречи в Берлине Зеленский выразил надежду, что немецкое правительство продолжит политику поддержки Украины.

"Для Украины важно, чтобы следующее федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС относительно европейской интеграции и членства Украины в НАТО", - отметил он.

Глава государства сообщил Лашету о ситуации с безопасностью в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы.

Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в пределах Нормандского формата и Минского процесса.

"Особое внимание собеседники уделили вопросу "Северного потока-2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС", - говорится в заявлении.

Лашет в свою очередь отметил, что поддерживает курс реформ в Украине. "Мы очень заинтересованы в геополитической стабильности, суверенитете и модернизации в Украине", - цитирует его Twitter земли Северный Рейн-Вестфалия.

Ministerpräsident @ArminLaschet hat heute in @NRW_in_Berlin Wolodymyr #Selenskyj, den Präsidenten der Ukraine, empfangen. Deren Reformkurs werde unterstützt, so der MP: "Wir haben ein hohes Interesse an geopolitischer Stabilität, Souveränität und Modernisierung in der Ukraine." pic.twitter.com/M1mvxfbqCx