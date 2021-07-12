Словенці на референдумі відкинули закон, що дозволяв приватне будівництво на берегах річок

Словенські виборці переважною більшістю голосів відкинули на референдумі суперечливий закон про охорону водних ресурсів, який дозволяв би приватизувати прибережні землі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Понад 86% словенців, які прийшли в неділю на референдум, проголосували проти закону. Явка виборців склала 44,5%, що виявилося набагато вище, ніж очікувалося. Результат референдуму зробить закон недійсним.

Референдум був призначений після того, як групи громадян і екологічні організації зібрали понад 50 тисяч підписів.

Закон був прийнятий в березні в парламенті, де уряд прем'єр-міністра Янеза Янши має правляча більшість.

Він включає положення, які дозволять інвесторам і заможним приватним особам купувати землі на берегах морів, озер і річок і використовувати їх в особистих цілях.

Ці типи берегів досі були державною власністю в Словенії.

Уряд Янши заявляв, що закон був покликаний забезпечити більше коштів для захисту озер і річок, укріпити захист від повеней і посилити будівельні норми.

У 2016 році Словенія внесла поправки у конституцію, щоб зробити доступ до води основним правом для всіх громадян і припинити її комерціалізацію.