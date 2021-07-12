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Словенці на референдумі відкинули закон, що дозволяв приватне будівництво на берегах річок

Понеділок, 12 липня 2021, 10:08

Словенські виборці переважною більшістю голосів відкинули на референдумі суперечливий закон про охорону водних ресурсів, який дозволяв би приватизувати прибережні землі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Понад 86% словенців, які прийшли в неділю на референдум, проголосували проти закону. Явка виборців склала 44,5%, що виявилося набагато вище, ніж очікувалося. Результат референдуму зробить закон недійсним.

Референдум був призначений після того, як групи громадян і екологічні організації зібрали понад 50 тисяч підписів.

Закон був прийнятий в березні в парламенті, де уряд прем'єр-міністра Янеза Янши має правляча більшість.

Він включає положення, які дозволять інвесторам і заможним приватним особам купувати землі на берегах морів, озер і річок і використовувати їх в особистих цілях.

Ці типи берегів досі були державною власністю в Словенії.

Уряд Янши заявляв, що закон був покликаний забезпечити більше коштів для захисту озер і річок, укріпити захист від повеней і посилити будівельні норми.

У 2016 році Словенія внесла поправки у конституцію, щоб зробити доступ до води основним правом для всіх громадян і припинити її комерціалізацію.

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