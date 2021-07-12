Словенцы на референдуме отвергли закон, позволяющий частное строительство на берегах рек

Словенские избиратели подавляющим большинством голосов отвергли на референдуме противоречивый закон об охране водных ресурсов, который позволял бы приватизировать прибрежные земли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Более 86% словенцев, пришедших в воскресенье на референдум, проголосовали против закона. Явка избирателей составила 44,%, что оказалось намного выше, чем ожидалось. Результат референдума сделает закон недействительным.

Референдум был назначен после того, как группы граждан и экологические организации собрали более 50 тысяч подписей.

Закон был принят в марте в парламенте, где правительство премьер-министра Янеза Янши имеет правящее большинство.

Он включает положения, которые позволят инвесторам и состоятельным частным лицам приобретать земли на берегах морей, озер и рек и использовать их в личных целях.

Эти типы берегов до сих пор были государственной собственностью в Словении.

Правительство Янши заявляло, что поправки призваны обеспечить больше средств для защиты озер и рек, укрепить защиту от наводнений и ужесточить строительные нормы.

В 2016 году Словения внесла поправки в свою конституцию, чтобы сделать доступ к воде основным правом для всех граждан и прекратить ее коммерциализацию.