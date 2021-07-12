ЄС проситиме змінити правила Мальту, яка першою у блоці заборонила в'їзд невакцинованим

У Єврокомісії проситимуть Мальту, яка першою у блоці зовсім заборонила в’їзд мандрівникам, невакцинованим від коронавірусу, змінити свої правила і дозволити в’їзд з негативним тестом, оскільки це одна з опцій, передбачених COVID-сертифікатом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV / AFP, про це сказав єврокомісар з юридичних питань Дідьє Рейндерс.

"Є два рішення: цифровий сертифікат, який вже діє і поширюється на всіх країн-членів, та є рекомендація, схвалена 27 країнами-членами - де йдеться, що сертифіката буде достатньо, якщо тільки епідемічна ситуація не погіршиться. Тож ми будемо говорити з Мальтою, щоб в’їзд з негативним тестом знову дозволили", - зазначив він в ефірі France Inter.

Рейндерс додав, що з огляду на тривожне поширення штаму Дельта вимоги негативного тесту або самоізоляції є цілком нормальними, але не абсолютна заборона поїздок за відсутності щеплення.

На Мальті, населення якої становить близько пів мільйона людей, серед перших у ЄС за показниками вакцинації - там повний курс щеплення пройшли понад 79% дорослих. 90% нових випадків зараження реєструють серед невакцинованого населення.

Перед цим рішення Мальти розкритикували у Франції - міністр з європейських справ Клеман Боне заявив, що це суперечить правилам ЄС.

Нагадаємо, Мальта з 14 липня заборонила в’їздити на територію країни мандрівникам, які ще не щеплені від коронавірусу. З негативним тестом готові впускати лише дітей до 11 років, які подорожують з вакцинованими батьками.

Рішення здійняло шторм критики у соцмережах, оскільки багатьом зірвало плани на відпустку в останню мить, а громадяни ЄС, які живуть і працюють на Мальті та ще не завершили вакцинацію, фактично "застрягли" в країні, доки не отримають другу дозу вакцини