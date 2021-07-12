ЕС будет просить изменить правила Мальту, которая запретила въезд невакцинированным

В Еврокомиссии будут просить Мальту, которая первой в блоке совсем запретила въезд без прививки от коронавируса, изменить свои правила и разрешить въезд с отрицательным тестом, поскольку это одна из опций, предусмотренных COVID-сертификатом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV / AFP, об этом сказал еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

"Есть два решения: цифровой сертификат, который уже действует и распространяется на все страны-членов блока, и рекомендация, одобренная 27 странами-членами - где говорится, что сертификата будет достаточно, если только эпидемическая ситуация не ухудшится. Поэтому мы будем говорить с Мальтой , чтобы въезд с отрицательным тестом снова разрешили", - отметил он в эфире France Inter.

Рейндерс добавил, что, учитывая тревожное распространение штамма "Дельта", требование негативного теста или самоизоляции приемлемо, но не абсолютный запрет поездок при отсутствии прививки.

Мальта, население которой составляет около полумиллиона человек, среди первых в ЕС по показателям вакцинации - там полный курс прививок прошли более 79% взрослых. 90% новых случаев заражения регистрируют среди невакцинированного населения.

Перед этим решение Мальты раскритиковали во Франции - министр по европейским делам Клеман Боне заявил, что это противоречит правилам ЕС.

Напомним, Мальта с 14 июля запретила въезжать на территорию страны путешественникам, которые еще не привиты от коронавируса. С отрицательным тестом готовы впускать только детей до 11 лет, путешествующих с вакцинированными родителями.

Решение подняло шторм критики в соцсетях, поскольку многим сорвало планы на отпуск в последний момент, а граждане ЕС, которые живут и работают на Мальте и еще не завершили вакцинацию, фактически "застряли" в стране, пока не получат вторую дозу вакцины.