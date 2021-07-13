Франция и Греция сделали обязательной вакцинацию медицинских работников

Во Франции и Греции вакцинацию работников сферы здравоохранения сделали обязательной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Раскрывая масштабные меры по борьбе с всплеском инфекций, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация пока не будет обязательной для широкой общественности, но отметил, что ограничения будут сосредоточены на тех, кто не привит.

"Мы должны идти к вакцинации всех французов, это единственный путь к нормальной жизни", - сказал Макрон в телеобращении к нации.

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что медицинским работникам не позволят выходить на работу и не будут выплачивать заработную плату, если они не будут привиты против COVID-19 до 15 сентября.

"До 15 сентября все медицинские работники должны получить вторую дозу", - сказал он.

Вакцинация также будет обязательной для людей, которые работают в домах престарелых.

Обязательная вакцинация для медицинских работников и других специалистов, которые контактируют с людьми, уязвимыми к COVID-19 не является широко распространенной в Европе, и Макрон ранее исключил ее для Франции.

Прививки против COVID-19 будут обязательными для медицинских работников и персонала домов престарелых и в Греции, поскольку новые заражения в стране продолжают расти, заявил в понедельник премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Мероприятия по персоналу домов для престарелых вступают в силу немедленно, тогда как медицинским работникам придется делать прививки с 1 сентября, сказал он.

"Страна не закроется снова из-за некоторых", - сказал он в телеобращении, в котором объявил о мерах.

"Не Греции грозит опасность, а непривитым грекам", - добавил премьер.

Мицотакис также объявил о новых ограничениях по сдерживанию распространения вируса.