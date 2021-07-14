Посли G7 привітали ухвалення закону щодо реформування "Укроборонпрому"

Посли країн Групи семи привітали прийняття Верховною радою закону про реформування оборонно-промислового комплексу (№3822), який передбачає корпоратизацію "Укроборонпрому".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Закон створює добру основу для корпоратизації "Укроборонпрому" та вдосконалення стандартів корпоративного управління у секторі відповідно до керівних принципів ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Ambassadors now encourage swift and thorough implementation to minimise corruption risks. Properly embedded, these reforms will enhance the global competitiveness of Ukraine’s defence industry and further ensure the country’s security 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 14, 2021

Посли закликають до швидкого та ретельного впровадження нового законодавства, щоб мінімізувати корупційні ризики.

"Належно впроваджені ці реформи сприятимуть підвищенню глобальної конкурентоспроможності оборонної промисловості України та подальшому забезпеченню безпеки країни", - йдеться у заяві.

Ухвалений 13 липня закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, а державних підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", у господарські товариства, і управління і розпорядження їхнім майном.