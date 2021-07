Посли G7 привітали ухвалення закону щодо реформування "Укроборонпрому"

Посли країн Групи семи привітали прийняття Верховною радою закону про реформування оборонно-промислового комплексу (№3822), який передбачає корпоратизацію "Укроборонпрому".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Закон створює добру основу для корпоратизації "Укроборонпрому" та вдосконалення стандартів корпоративного управління у секторі відповідно до керівних принципів ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Ambassadors now encourage swift and thorough implementation to minimise corruption risks. Properly embedded, these reforms will enhance the global competitiveness of Ukraine’s defence industry and further ensure the country’s security 2/2