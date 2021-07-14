Послы G7 приветствуют принятие закона о реформировании "Укроборонпрома"

Послы стран Группы семи приветствовали принятие Верховной Радой закона о реформировании оборонно-промышленного комплекса (№3822), который предусматривает корпоратизацию "Укроборонпрома".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Закон создает хорошую основу для корпоратизации "Укроборонпрома" и совершенствования стандартов корпоративного управления в секторе соответствии с руководящими принципами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития, - ред.)", - говорится в сообщении.

Ambassadors now encourage swift and thorough implementation to minimise corruption risks. Properly embedded, these reforms will enhance the global competitiveness of Ukraine’s defence industry and further ensure the country’s security 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 14, 2021

Послы призывают к быстрому и тщательному внедрению нового законодательства, чтобы минимизировать коррупционные риски.

"Должным образом внедренные реформы будут способствовать повышению глобальной конкурентоспособности оборонной промышленности Украины и дальнейшему обеспечению безопасности страны", - говорится в заявлении.

Принятый 13 июля закон определяет особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования Государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а государственных предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", в хозяйственные общества, и управление и распоряжения их имуществом.