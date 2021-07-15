Влада Каталонії запроваджує комендантську годину у 158 муніципалітетах

Іспанський північно-східний регіон Каталонія, який має найвищий рівень захворюваності на коронавірус у країні, запровадить нічну комендантську годину в 158 містах та селищах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Комендантська година, яка повинна бути затверджена судом, запроваджується з 1 ночі до 6 ранку протягом семи днів у районах із понад 5000 жителів з високим рівнем захворюваності, включаючи гарячі точки туризму Барселона, Сітжес, Салоу та Льорет-де Мар.

"Ситуація дуже делікатна, надзвичайно крихка ... це необхідний захід, щоб спробувати послабити напругу, якої зазнає система охорони здоров'я", - сказав регіональний глава уряду Каталонії Пере Арагонес у телезверненні, додавши, що він сподівається, що комендантська година почне діяти з цих вихідних.

Іспанія, яка скасувала загальнонаціональну комендантську годину на початку травня, повідомила в середу про збільшення кількості випадків коронавірусу на 26 390 випадків порівняно з вівторком, тоді як загальнонаціональний рівень зараження за 14 днів досяг майже 470 випадків на 100 000 людей у ​​середу проти 437 випадків днем ​​раніше.

За даними міністерства охорони здоров’я, серед 20–29-річних громадян цей показник становив 1 509 на 100 000.

Намагаючись протидіяти зростанню захворюваності, область Валенсія в понеділок відновила нічну комендантську годину для понад 30 міст, а північний регіон Кантабрія заявив, що буде вимагати схвалення суду щодо запровадження комендантської години в 53 містах.

Тим не менше, місцевий суд у середу відхилив подібний запит туристичних Канарських островів.

Регіональні органи влади, відповідальні за відповідь на COVID-19, потребують дозволу суду або уряду на суворі заходи, включаючи локдаун, заборону на поїздки та комендантську годину.

Вищий суд Каталонії в середу підтримав нові обмеження, оголошені регіональним урядом на початку цього тижня, включаючи обмеження зібрань.

У Каталонії 77% людей, які перебувають у реанімації, не були щеплені. Близько 84% інфекцій були спричинені більш заразним варіантом "Дельта", заявили каталонські чиновники.