Власти Каталонии вводят комендантский час в 158 муниципалитетах

Испанский северо-восточный регион Каталония, который имеет самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, введет ночной комендантский час в 158 городах и поселках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комендантский час, который должен быть утвержден судом, вводится с 1 ночи до 6 утра в течение семи дней в районах с более 5000 жителей с высоким уровнем заболеваемости, включая горячие точки туризма: Барселону, Ситжес, Салоу и Льорет-де-Мар.

"Ситуация очень деликатная, очень неустойчивая... это необходимая мера, чтобы попытаться ослабить напряжение, которой подвергается система здравоохранения", - сказал региональный глава правительства Каталонии Пере Арагонес в телеобращении, добавив, что он надеется, что комендантский час начнет действовать из этих выходных.

Испания, которая отменила общенациональный комендантский час в начале мая, сообщила в среду об увеличении количества случаев коронавируса на 26390 случаев по сравнению со вторником, тогда как общенациональный уровень заражения за 14 дней достиг почти 470 случаев на 100 000 человек в среду против 437 случаев днем ранее.

По данным министерства здравоохранения, среди 20-29-летних граждан этот показатель составлял 1509 на 100 000.

Пытаясь противодействовать росту заболеваемости, область Валенсия в понедельник возобновила ночной комендантский час для более 30 городов, а северный регион Кантабрия заявил, что будет требовать одобрения суда о введении комендантского часа в 53 городах.

Тем не менее, местный суд в среду отклонил подобный запрос туристических Канарских островов.

Региональные органы власти, ответственные за ответ на COVID-19, требуют разрешения суда или правительства на жесткие меры, включая локдаун, запрет на поездки и комендантский час.

Высший суд Каталонии в среду поддержал новые ограничения, объявленные региональным правительством в начале этой недели, включая ограничения собраний.

В Каталонии 77% людей, которые находятся в реанимации, не были привиты. Около 84% случаев инфекции были вызваны более заразным вариантом "Дельта", заявили каталонские чиновники.