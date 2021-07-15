Через повені у Бельгії загинули двоє людей, скасовані потяги

Двоє людей загинули, декілька вважаються зниклими безвісти внаслідок негоди, яка накрила Бельгію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

"За цілий день у насбуло дві смерті, мені також розповідали про зниклих безвісти", – сказала губернаторка провінції Льєж Катрін Делькур.

В Ейпені 22-річний чоловік стрибнув у швидкий потік води з рятувальним колом. Його тіло знайшли екстрені служби. Інша смерть сталася в місті Евайль – 50-річний чоловік спустився у затоплений підвал і не зміг вибратися.

При цьому місцева влада не виключає, що жертв негоди може бути більше.

Через рясні опади та високий рівень води на дамбі Монсін, влада провінції Льєж попереджає про те, що річка Маас може вийти з берегів. Місцевих мешканців закликали вжити запобіжних заходів, зокрема, провести гідроізоляцію підвалів.

Влада також проводить евакуацію мешканців з низки затоплених населених пунктів.

Оператор бельгійської залізниці Infrabel вирішив у четвер вранці зупинити залізничну мережу на півдні країни через негоду, заявив міністр мобільності Жорж Жилкіне.

"Враховуючи виняткові погодні умови та незважаючи на всі зусилля своїх співробітників, Infrabel повідомив мене цього ранку про своє рішення зупинити залізничну мережу на півдні Бельгії. Наразі неможливо забезпечити рух пасажирських поїздів" - сказав міністр.

Як повідомлялося, негода вирує також у Німеччині.