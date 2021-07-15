Из-за наводнений в Бельгии погибли два человека, отменены поезда

Два человека погибли, несколько считаются пропавшими без вести в результате непогоды, накрывшей Бельгию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

"За целый день у нас было две смерти, мне также рассказывали о пропавших без вести", - сказала губернатор провинции Льеж Катрин Делькур.

В Эйпене 22-летний мужчина прыгнул в быстрый поток воды со спасательным кругом. Его тело нашли экстренные службы. Другая смерть произошла в городе Эвайль - 50-летний мужчина спустился в затопленный подвал и не смог выбраться.

При этом местные власти не исключают, что жертв непогоды может быть больше.

Из-за обильных осадков и высокого уровня воды на дамбе Монсин власти провинции Льеж предупреждают о том, что река Маас может выйти из берегов. Местных жителей призвали принять меры, в частности, провести гидроизоляцию подвалов.

Власти также проводят эвакуацию жителей из ряда затопленных населенных пунктов.

Оператор бельгийской железной дороги Infrabel решил в четверг утром остановить железнодорожную сеть на юге страны из-за непогоды, заявил министр мобильности Жорж Жилкине.

"Учитывая исключительные погодные условия и несмотря на все усилия своих сотрудников, Infrabel сообщил мне сегодня утром о своем решении остановить железнодорожную сеть на юге Бельгии. Сейчас невозможно обеспечить движение пассажирских поездов", - сказал министр.

Как сообщалось, непогода бушует также в Германии.