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Військовий вертоліт США під час аварійної посадки зніс ліхтарі і зупинив транспорт в Бухаресті 

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Військовий вертоліт США під час аварійної посадки зніс ліхтарі і зупинив транспорт в Бухаресті 

Четвер, 15 липня 2021, 15:09

Американський тактичний багатоцільовий вертоліт Black Hawk, який належить армії США, здійснив вимушену посадку на вулиці Бухареста в четвер, зруйнувавши два вуличних ліхтарі і зупинивши рух транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Вертоліт належав до групи, яка брала участь у репетиції напередодні заходів, присвячених Дню румунських ВПС і завершенню румунської військової присутності в Афганістані.

На кадрах свідків видно, що вертоліт раптово втратив висоту і летів низько над автомобілями. 

Він приземлився неподалік на кільцевій розв'язці в центрі міста, яку розчистила дорожня поліція. За даними поліції, вертоліт подав сигнал про технічні проблеми. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Військові прокурори перебували на місці приземлення і з'ясовували причини технічних несправностей. 

Рух транспорту обмежили до того часу, поки вертоліт не приберуть з місця приземлення. 

Міністерство оборони Румунії скасувало участь всіх літальних апаратів у двох запланованих церемоніях. Обидві церемонії пройдуть, але без участі військових літаків.

На території Румунії, члена НАТО з 2004 року,  розміщені командні центри НАТО і станція балістичних ракет США.

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