Військовий вертоліт США під час аварійної посадки зніс ліхтарі і зупинив транспорт в Бухаресті 

Американський тактичний багатоцільовий вертоліт Black Hawk, який належить армії США, здійснив вимушену посадку на вулиці Бухареста в четвер, зруйнувавши два вуличних ліхтарі і зупинивши рух транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Вертоліт належав до групи, яка брала участь у репетиції напередодні заходів, присвячених Дню румунських ВПС і завершенню румунської військової присутності в Афганістані.

На кадрах свідків видно, що вертоліт раптово втратив висоту і летів низько над автомобілями.

NEW - U.S. Black Hawk made an emergency landing in the middle of the Romanian capital, Bucharest. It knocked down 2 light poles. No injuries were reported.pic.twitter.com/7TJvgwtdJt — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 15, 2021

Він приземлився неподалік на кільцевій розв'язці в центрі міста, яку розчистила дорожня поліція. За даними поліції, вертоліт подав сигнал про технічні проблеми. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

A US Air Force Sikorsky UH-60 Black Hawk helicopter made an emergency landing Thursday morning at Charles de Gaulle Square in Bucharest. The helicopter took part in a rehearsal for Aviation Day (July 20). pic.twitter.com/aD2l6Awp2K — The RAGEX (@theragex) July 15, 2021

Військові прокурори перебували на місці приземлення і з'ясовували причини технічних несправностей.

Рух транспорту обмежили до того часу, поки вертоліт не приберуть з місця приземлення.

Міністерство оборони Румунії скасувало участь всіх літальних апаратів у двох запланованих церемоніях. Обидві церемонії пройдуть, але без участі військових літаків.

На території Румунії, члена НАТО з 2004 року, розміщені командні центри НАТО і станція балістичних ракет США.