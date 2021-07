Військовий вертоліт США під час аварійної посадки зніс ліхтарі і зупинив транспорт в Бухаресті 

Американський тактичний багатоцільовий вертоліт Black Hawk, який належить армії США, здійснив вимушену посадку на вулиці Бухареста в четвер, зруйнувавши два вуличних ліхтарі і зупинивши рух транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Вертоліт належав до групи, яка брала участь у репетиції напередодні заходів, присвячених Дню румунських ВПС і завершенню румунської військової присутності в Афганістані.

На кадрах свідків видно, що вертоліт раптово втратив висоту і летів низько над автомобілями.

NEW - U.S. Black Hawk made an emergency landing in the middle of the Romanian capital, Bucharest. It knocked down 2 light poles. No injuries were reported.pic.twitter.com/7TJvgwtdJt