Военный вертолет США во время аварийной посадки снес фонари и остановил транспорт в Бухаресте
Американский тактический многоцелевой вертолет Black Hawk, принадлежащий армии США, совершил вынужденную посадку на улице Бухареста в четверг, разрушив два уличных фонаря и остановив движение транспорта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Вертолет принадлежал к группе, которая принимала участие в репетиции накануне мероприятий, посвященных Дню румынских ВВС и завершению румынского военного присутствия в Афганистане.
На кадрах свидетелей видно, что вертолет внезапно потерял высоту и летел низко над автомобилями.
NEW - U.S. Black Hawk made an emergency landing in the middle of the Romanian capital, Bucharest. It knocked down 2 light poles. No injuries were reported.pic.twitter.com/7TJvgwtdJt— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 15, 2021
Он приземлился неподалеку на кольцевой развязке в центре города, которую расчистила дорожная полиция. По данным полиции, вертолет подал сигнал о технических проблемах. В результате инцидента никто не пострадал.
A US Air Force Sikorsky UH-60 Black Hawk helicopter made an emergency landing Thursday morning at Charles de Gaulle Square in Bucharest. The helicopter took part in a rehearsal for Aviation Day (July 20). pic.twitter.com/aD2l6Awp2K— The RAGEX (@theragex) July 15, 2021
Военные прокуроры находились на месте приземления и выясняли причины технических неисправностей.
Движение транспорта ограничили до тех пор, пока вертолет не уберут с места приземления.
Министерство обороны Румынии отменило участие всех летательных аппаратов в двух запланированных церемониях. Обе церемонии пройдут, но без участия военных самолетов.
На территории Румынии, члена НАТО с 2004 года, размещены командные центры НАТО и станция баллистических ракет США.