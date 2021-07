Военный вертолет США во время аварийной посадки снес фонари и остановил транспорт в Бухаресте

Американский тактический многоцелевой вертолет Black Hawk, принадлежащий армии США, совершил вынужденную посадку на улице Бухареста в четверг, разрушив два уличных фонаря и остановив движение транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Вертолет принадлежал к группе, которая принимала участие в репетиции накануне мероприятий, посвященных Дню румынских ВВС и завершению румынского военного присутствия в Афганистане.

На кадрах свидетелей видно, что вертолет внезапно потерял высоту и летел низко над автомобилями.

NEW - U.S. Black Hawk made an emergency landing in the middle of the Romanian capital, Bucharest. It knocked down 2 light poles. No injuries were reported.pic.twitter.com/7TJvgwtdJt