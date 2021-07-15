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Военный вертолет США во время аварийной посадки снес фонари и остановил транспорт в Бухаресте

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Военный вертолет США во время аварийной посадки снес фонари и остановил транспорт в Бухаресте

Четверг, 15 июля 2021, 15:09

Американский тактический многоцелевой вертолет Black Hawk, принадлежащий армии США, совершил вынужденную посадку на улице Бухареста в четверг, разрушив два уличных фонаря и остановив движение транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Вертолет принадлежал к группе, которая принимала участие в репетиции накануне мероприятий, посвященных Дню румынских ВВС и завершению румынского военного присутствия в Афганистане.

На кадрах свидетелей видно, что вертолет внезапно потерял высоту и летел низко над автомобилями.

Он приземлился неподалеку на кольцевой развязке в центре города, которую расчистила дорожная полиция. По данным полиции, вертолет подал сигнал о технических проблемах. В результате инцидента никто не пострадал.

Военные прокуроры находились на месте приземления и выясняли причины технических неисправностей.

Движение транспорта ограничили до тех пор, пока вертолет не уберут с места приземления.

Министерство обороны Румынии отменило участие всех летательных аппаратов в двух запланированных церемониях. Обе церемонии пройдут, но без участия военных самолетов.

На территории Румынии, члена НАТО с 2004 года, размещены командные центры НАТО и станция баллистических ракет США.


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