Берегова охорона Туреччини відкрила вогонь по катеру морської поліції Кіпру

Турецька берегова охорона обстріляла катер морської поліції Кіпру поблизу кіпрського району Тиллірія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Інцидент стався близько 3.30 ранку під час чергового патрулювання морської поліції для перевірки нелегальних іммігрантів, що прибули з Туреччини.

За даними поліції, невеликий човен із трьох членів помітив судно берегової охорони Туреччини приблизно за 11 морських миль від порту Като Пиргос.

Потім човен почав прямувати до рибальського притулку Тиллірія, але турецька берегова охорона почала переслідувати його і здійснила чотири попереджувальні постріли в його бік.

Міністерству закордонних справ повідомлено про інцидент, повідомила поліція.

Після інциденту президент ради громади Като Пиргос Нікос Клеантус повторив свої давні прохання про посилення патрулювання та перевірок як на морі, так і на суші.

Він сказав, що не можна, щоб портові та морські управління району були обладнані лише одним невеликим човном.

За словами Клеантуса, "серйозна провокація турецької берегової охорони є частиною захисту, яку вона дає торговцям нелегальними іммігрантами, які останнім часом дуже часто виходять у район Тиллірія".