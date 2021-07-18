Eurostat назвав найдешевші та найдорожчі країни ЄС

Серед країн ЄС найнижчі ціни на продукти харчування зареєстровані у Румунії, а найвищі – у Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт європейського статистичного відомства.

Найнижчі ціни на продукти харчування та неалкогольні напої фіксуються у Румунії (66% від середнього рівня по ЄС), Польщі (68%), Угорщини (80%), Болгарії (81%) та Литві (84%).

Натомість найдорожчі продукти харчування та неалкогольні напої - в Данії (129%), Люксембурзі (126%), Австрії (125%), Швеції (121%) та Фінляндії (119%).

Найдорожчий алкоголь і тютюн в ЄС - в Ірландії, ціни там складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку найдорожчих входять Фінляндія - (158%) та Швеція (136%)

Найдешевші алкоголь та тютюн у Болгарії (61%), Угорщини (69%), Польщі (70%) та Румунії (75%).