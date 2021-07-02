Орбан нагадав Нідерландам про колоніалізм через критику нового закону щодо ЛГБТ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що критика Нідерландами нового закону про права ЛГБТ віддає моральною зверхністю, корінням якої є колоніальне минуле.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня лідери ЄС критикували Орбана через новий закон, що забороняє угорським школам використовувати матеріали, які розцінюються як пропаганда гомосексуалізму. Голландський прем'єр-міністр Марк Рютте сказав йому поважати права ЛГБТ або вийти з блоку.

"Це колоніальний підхід", - сказав Орбан громадському радіо в п'ятницю.

"Вони просто не замислюються над тим, що можуть, а що не можуть сказати про іншу націю та закони іншої країни" – додав він.

Орбан, якого чекають парламентські вибори наступного року, дедалі більше радикально ставиться до соціальної політики в рамках самопроголошеної боротьби за захист традиційних християнських цінностей Угорщини від західного лібералізму.

Уряд заявляє, що закон, який набирає чинності наступного тижня, не спрямований на гомосексуалів, а стосується захисту дітей, батьки яких повинні відігравати головну роль у навчанні їх сексуальності.

ЄС же наполягає на тому, щоб Орбан скасував закон.