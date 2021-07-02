Орбан напомнил Нидерландам о колониализме из-за критики нового закона о ЛГБТ

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что критика Нидерландами нового закона о правах ЛГБТ отдает моральным превосходством, корни которого уходят в колониальное прошлое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе лидеры ЕС критиковали Орбана через новый закон, запрещающий венгерским школам использовать материалы, которые расцениваются как пропаганда гомосексуализма. Голландский премьер-министр Марк Рютте сказал ему уважать права ЛГБТ выйти из блока.

"Это колониальный подход", - сказал Орбан общественном радио в пятницу.

"Они просто не задумываются над тем, что могут, а что не могут сказать о другой нации и законы другой страны", - добавил он.

Орбан, которого ждут парламентские выборы в следующем году, все больше радикально относится к социальной политике в рамках самопровозглашенной борьбы за защиту традиционных христианских ценностей Венгрии от западного либерализма.

Правительство заявляет, что закон, который вступает в силу на следующей неделе, не направлен на гомосексуалов, а касается защиты детей, родители которых должны играть главную роль в обучении их сексуальности.

ЕС же настаивает на том, чтобы Орбан отменил закон.