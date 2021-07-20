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Українських мігрантів у Португалії меншає, передусім через отримання громадянства - посол

Вівторок, 20 липня 2021, 11:53

Посол України в Португалії Інна Огнівець заявляє, що чисельність українських мігрантів в Португалії з роками істотно скорочується, в першу чергу через отримання ними громадянства.

Про це посол сказала на всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"На цей момент в Португалії проживає близько 30 тисяч громадян України. Українська громада знаходиться на п'ятому місці серед інших мігрантів, загальне число яких становить близько 600 тисяч", - зауважила дипломат.

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За її словами, чисельність українських мігрантів в Португалії з роками істотно скорочується.

"Для порівняння, в період до 2008-2009 років чисельність української громади в Португалії становила понад 100 тисяч осіб, а на початку 2010 року - 52,5 тисячі осіб", - сказала вона.

Водночас посол підкреслила, що скорочення кількості українських мігрантів обумовлено не масовим виїздом з країни, а отриманням португальського громадянства, після чого такі особи виключаються зі списку іноземних громадян.

Як повідомлялося, у Польщі на сьогодні працюють майже 1,5 млн українців і навчаються орієнтовно 50 тисяч українських студентів.

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