Франція розслідує прослуховування журналістів системою Pegasus

Прокуратура Парижа розпочала розслідування у зв'язку з інформацією про можливе стеження за французькими журналістами з використанням ізраїльської системи електронного шпигунства Pegasus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Скаргу на прослуховування двох його журналістів подав великий інформаційний французький сайт Mediapart.

Розслідування було розпочато за списком із десяти злочинів, включаючи "вторгнення в приватне життя", "перехоплення листування", "шахрайський доступ" до комп'ютерної системи і "злочинне співтовариство".

Кілька ЗМІ, включаючи Le Monde, Guardian і Washington Post, повідомили в неділю, що за засновником Mediapart Еуді Пленелем і журналісткою його ЗМІ шпигували марокканські спецслужби.

Згідно з розслідуванням, опублікованим у неділю консорціумом з 17 міжнародних ЗМІ, програмне забезпечення Pegasus, розроблене ізраїльською компанією NSO Group, використовувалося для стеження за не менше ніж 180 журналістами, 600 політиками, 85 активістами і 65 провідними бізнесменами з різних країн.

Нагадаємо, в Угорщині здійнявся скандал після інформації про те, що за низкою журналістів і громадських діячів могли стежити через їхні смартфони за допомогою шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Програмне забезпечення Pegasus вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може вестися у реальному часі та обходити шифрування месенджерів. Компанія продає програму виключно урядовим відомствам та для боротьби з тероризмом і злочинністю.