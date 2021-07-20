Франция расследует прослушивание журналистов системой Pegasus

Прокуратура Парижа начала расследование в связи с информацией о возможной слежке за французскими журналистами с использованием израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Жалобу на прослушивание двух его журналистов подал информационный французский сайт Mediapart.

Расследование было начато по списку из десяти преступлений, включая "вторжение в частную жизнь", "перехват переписки", "мошеннический доступ" к компьютерной системе и "преступное сообщество".

Несколько СМИ, включая Le Monde, Guardian и Washington Post, сообщили в воскресенье, что за основателем Mediapart Эуди Пленелем и журналисткой его СМИ шпионили марокканские спецслужбы.

Согласно расследованию, опубликованному в воскресенье консорциумом из 17 международных СМИ, программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group, использовалось для слежки не менее чем за 180 журналистами, 600 политиками, 85 активистами и 65 ведущими бизнесменами из разных стран.

Напомним, в Венгрии поднялся скандал после информации о том, что за рядом журналистов и общественных деятелей могли следить через их смартфоны с помощью Pegasus.

Программное обеспечение Pegasus считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежение может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Компания продает программу исключительно правительственным ведомствам для борьбы с терроризмом и преступностью.