У Франції зафіксували перші випадки шахрайського продажу "паспортів здоров’я"

У Франції повідомляють про арешт лікарки, яку підозрюють в продажу підробок "паспортів здоров’я".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Молоду жінку з департаменту Сена-Сан-Дені на північ від Парижа та її товариша підозрюють у пропозиції підроблених "паспортів здоров’я" - документів, що засвідчують вакцинацію або наявність негативного тесту. Вони нібито продавали їх через додаток Snapchat за 250 євро.

Минулої п’ятниці правоохоронці впіймали молодого чоловіка з пачкою 46 фальшивих "паспортів здоров’я", а також 2600 євро готівки. Після обшуку у нього вдома знайшли ще чотири фальшифих паспорти і стало відомо ім’я другої підозрюваної. Лікарка брала участь в кампанії вакцинації у багатьох центрах.

Обох затримали на вихідних. Їх звинувачують у замаху на систему автоматичного обміну даними, участі у злочинній організації та виготовленні підроблених документів.

За даними слідства, вони встигли продати "паспорт здоров’я" двом-чотирьом клієнтам.

Нагадаємо, з 21 липня "паспорти здоров’я" стануть у Франції обов’язковим документом для доступу до розважальних заходів, а з серпня - також для відвідин ресторанів і подорожей потягом на далекі дистанції та літаком.

Після цього оголошення стрімко зросла кількість охочих вакцинуватися, також в низці міст пройшли протести проти "паспортів здоров’я".