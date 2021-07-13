Франція з серпня зробить "паспорти здоров’я" обов’язковими у низці сфер життя

У Франції з серпня "паспорт здоров’я" стане необхідною вимогою для доступу до низки послуг і закладів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявив президент Еммануель Макрон у своєму зверненні 12 липня, розповідаючи про плани реагування на нову хвилю епідемії.

Документ, що засвідчує повну вакцинацію від коронавірусу, від якої минуло більше 15 днів, або негативний ПЛР чи антиген-тест вже з 21 липня буде необхідний для відвідання розважальних і культурних заходів за участі більше 50 осіб.

Читайте також Франція і Греція зробили обов’язковою вакцинацію медичних працівників

З серпня аналогічна вимога пошириться на пасажирів потягів та авіарейсів, а також відвідання барів та ресторанів, будинків для літніх людей та подібних закладів.

"Паспорт здоров’я" вже використовується, але досі вимагався лише на великих масових заходах.

Макрон наголосив, що надалі обмежувальні заходи вже не будуть такими як раніше і стосуватимуться передусім невакцинованих людей, а не всіх без винятку.

Також з жовтня поступово припинять практику безкоштовних ПЛР-тестів без направлення лікаря, тобто тих, що робляться "для самозаспокоєння" і для допуску на великі заходи - щоб спонукати людей натомість вакцинуватися.

Президент додав, що "жити з вірусом" доведеться ймовірно не тільки до кінця 2021 року, але й значну частину 2022 року.

Після цих оголошень стрімко зросла кількість охочих вакцинуватися.