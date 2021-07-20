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Во Франции зафиксировали первые случаи мошеннической продажи "паспортов здоровья"

Вторник, 20 июля 2021, 15:23

Во Франции сообщают об аресте врача, подозреваемого в продаже подделок "паспортов здоровья".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Молодую женщину из департамента Сена-Сен-Дени к северу от Парижа и ее товарища подозревают в предложении поддельных "паспортов здоровья" - документов, удостоверяющих вакцинацию или наличие отрицательного теста. Они якобы продавали их через приложение Snapchat за 250 евро.

В прошлую пятницу правоохранители поймали молодого человека с пачкой 46 фальшивых "паспортов здоровья", а также 2600 евро наличности. После обыска у него дома нашли еще четыре фальшивых паспорта и стало известно имя второй подозреваемой. Врач участвовала в кампании вакцинации во многих центрах.

Обоих задержали в выходные. Их обвиняют в покушении на систему автоматического обмена данными, участия в преступной организации и изготовлении поддельных документов.

По данным следствия, они успели продать "паспорт здоровья" двум-четырем клиентам.

Напомним, с 21 июля "паспорта здоровья" станут во Франции обязательным документом для доступа к развлекательным мероприятиям, а с августа - также для посещения ресторанов и путешествий поездом на дальние дистанции и самолетом.

После этого объявления стремительно возросло количество желающих вакцинироваться, также в ряде городов прошли протесты против "паспортов здоровья".

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