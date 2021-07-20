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У Німеччині обіцяють нову систему екстреного сповіщення про стихійні лиха

Вівторок, 20 липня 2021, 16:54

У Німеччині хочуть на майбутнє розробити нову систему сповіщення про стихійні лиха, щоб люди у зонах ризику отримували попередження через SMS.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це у коментарі ЗМІ розповів керівник Федерального офісу цивільного захисту.

За його словами, технічну оцінку потенційної системи завершать до осені. Принцип передбачає, щоб у разі ризику значного підвищення рівня води на всі телефони, що перебувають у зоні досяжності найближчої вежі зв’язку.

Певні застереження такої системи пов’язані з захистом даних і вартістю - проєкт на початковому етапі може коштувати понад 20 млн євро. 

Тим часом міністр довкілля Баварії пообіцяв більші інвестиції у системи захисту від повеней, з огляду на те, що зі зміною клімату екстремальні погодні явища траплятимуться все частіше.

Нагадаємо, після сильних злив минулого тижня федеральні землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія постраждали від повені, яку називають наймасштабнішою з часів Другої світової війни.

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За оцінкою німецької будівельної індустрії, відбудова після повеней займе кілька роківВ уряді оцінюють вартість майбутніх робіт мільярдами євро. 

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Німеччина стихійні лиха
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