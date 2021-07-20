Відбудова постраждалих від повеней районів у Німеччині може зайняти роки

За оцінкою німецької будівельної індустрії, відбудова після повеней у землях в Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія займе кілька років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Після повені на Ельбі в 2002 році знадобилося близько трьох років, щоб відремонтувати найбільші пошкодження, і п'ять років, щоб постраждалі райони знову виглядали акуратно", - сказав Райнгардт Кваст, президент Центральної асоціації будівельної індустрії Німеччини (ZDB).

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Масштаби збитків ід стихії на заході Німеччини також великі, проте їх точні обсяги поки визначити складно.

"Будівельні компанії та фахівці здатні збільшити свою продуктивність до 120-130%", - зазначив Кваст, підкресливши, що при цьому замовлення можуть бути перерозподілені з пріоритетом на постраждалі регіони.

Водночас, за словами глави асоціації, яка представляє близько 35 000 будівельних компаній в Німеччині, нинішня нестача багатьох будівельних матеріалів залишається проблемою.

"Якщо труби були змиті, їх потрібно привозити з іншої частини країни", - сказав він.

Зруйновані мости також є перешкодою при реконструкції. "Без тимчасових мостів будівельним компаніям і майстрам доведеться робити величезні об'їзди", - пояснив Кваст.

Як повідомлялось, збитки від стихійного лиха обійдуться страховим компаніям у Німеччині на суму від двох до трьох мільярдів доларів. Близько 45% будівель у Німеччині застраховані від наслідків повеней і паводків.

Зливи на заході Європи призвели до повеней не лише у Німеччині, а й сусідній Бельгії та Нідерландах. Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася Австрії, звідти даних про жертв не надходило.