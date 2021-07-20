Внаслідок повеней у Німеччині 170 людей вважаються зниклими безвісти

Близько 170 людей вважаються зниклими безвісти в регіонах на заході Німеччини, які постраждали від повеней.

Про це повідомила в понеділок, 19 липня, поліція міста Кобленц, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Щонайменше 160 людей загинули внаслідок стихійного лиха. У поліції зазначили, що кількість жертв може зрости, тому що рятувальникам на п'ятий день після повеней вдалося дістатися не в усі постраждалі місця.

Читайте також У Німеччині оцінюють у мільярди євро вартість відбудови після руйнівних повеней

Поліція, пожежники та рятувальники планують додатково обстежувати постраждалі регіони.

Знайдені тіла жертв спершу ідентифікують, а потім повідомляють родичам.

Збитки від стихійного лиха обійдуться страховим компаніям на суму від двох до трьох мільярдів доларів.

Тільки німецькому страховому концерну Allianz доведеться виплатити за страховими угодами від 200 до 300 мільйонів доларів, підрахували фахівці інвестиційного банку Berenberg.

Близько 45% будівель у Німеччині застраховані від наслідків повеней і паводків.

Нагадаємо, зливи на заході Європи призвели до повеней не лише у Німеччині, а й сусідній Бельгії та Нідерландах. Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася до півдня Австрії, звідти даних про жертв не надходило.