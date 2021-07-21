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Турецькі винищувачі перехопили біля Польщі російський літак

Середа, 21 липня 2021, 12:11

Турецькі винищувачі F-16 в рамках місії повітряної поліції НАТО піднялися на перехоплення невідомого літака поблизу польського Мальборка.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter написало Повітряне командування НАТО.

"Турецькі F-16 вилетіли з польського Мальборка під час виконання місії НАТО з повітряної поліції і здійснили перше перехоплення невідомого літака. Винищувачі союзників борються цілодобово, щоб ідентифікувати літаки без плану польоту або без передавача, щоб захистити повітряний простір союзників", - йдеться у повідомленні.

При цьому на фотографіях видно, що йдеться про російський військовий літак.

На авіабазі в Мальборку дислокуються чотири турецькі F-16, які прибули до Польщі 6 липня у рамках ротаційного патрулювання Air Policing Mission в регіоні Балтійського моря. У рамках цієї місії, крім Польщі, в Естонії зараз також базуються винищувачі ВПС Італії, а в Литві – ВПС Іспанії.

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