Турецькі винищувачі перехопили біля Польщі російський літак

Турецькі винищувачі F-16 в рамках місії повітряної поліції НАТО піднялися на перехоплення невідомого літака поблизу польського Мальборка.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter написало Повітряне командування НАТО.

"Турецькі F-16 вилетіли з польського Мальборка під час виконання місії НАТО з повітряної поліції і здійснили перше перехоплення невідомого літака. Винищувачі союзників борються цілодобово, щоб ідентифікувати літаки без плану польоту або без передавача, щоб захистити повітряний простір союзників", - йдеться у повідомленні.

Turkish F-16s flying from Malbork, Poland under NATO's Air Policing mission made their first intercept of an unknown aircraft today. Allied fighters scramble 24/7 to identify aircraft without a flight plan or without a flight transponder to safeguard Allied airspace #WeAreNATO pic.twitter.com/43NrVkyF3t