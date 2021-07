Турецкие истребители перехватили возле Польши российский самолет

Турецкие истребители F-16 в рамках миссии воздушной полиции НАТО поднялись на перехват неизвестного самолета вблизи польского Мальборка.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter написало Воздушное командование НАТО.

"Турецкие F-16 вылетели из польского Мальборка во время выполнения миссии воздушной полиции НАТО и совершили первый перехват неизвестного самолета. Истребители союзников борются круглосуточно, чтобы идентифицировать самолеты без плана полета или без передатчика, чтобы защитить воздушное пространство союзников", - говорится в сообщении.

Turkish F-16s flying from Malbork, Poland under NATO's Air Policing mission made their first intercept of an unknown aircraft today. Allied fighters scramble 24/7 to identify aircraft without a flight plan or without a flight transponder to safeguard Allied airspace #WeAreNATO pic.twitter.com/43NrVkyF3t