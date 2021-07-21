Внаслідок стрілянини на пляжі в Італії постраждали 10 людей

В італійському місті Таранто в ніч на середу сталася стрілянина в розташованому на пляжі дископабі, десять людей постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Десять молодих людей були поранені, один постраждалих у важкому стані під час стрілянини, яка сталася у середу близько другої години ночі в дископабі Yachting в Сан-Віто, на околиці Таранто. У закладі проходила вечірка, організована студентами університету, в якій взяли участь понад 300 людей.

Причиною стрілянини став конфлікт між двома групами молоді. Один з хлопців у певний момент витягнув пістолет і почав стріляти в оточуючих. Це спричинило паніку і тисняву серед відвідувачів дископабу.

Інцидент стався у відкритій зоні клубу.

Поліція вже встановила стрільця, йому вистрілили в ноги при затриманні.

Постраждалих доставили до лікарень. Поранення дістали четверо дівчат і шестеро хлопців у віці від 20 до 28 років.