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Єврокомісія: пандемія збільшила корупційні ризики в Італії

Середа, 21 липня 2021, 13:41

Пандемія COVID-19 збільшила ризик корупції в Італії, йдеться в новому звіті Європейської комісії про верховенство права в країні.

Про це повідомило італійське агентство ANSA, пише "Європейська правда".

"Під час пандемії COVID-19 ризик корупції в Італії значно збільшився", - сказано в документі.

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У ньому відзначається, що економічний землетрус, викликаний пандемією, збільшив імовірність "злочинів, пов'язаних з корупцією, спрямованих на більш глибоке проникнення в економіку Італії".

Незважаючи на заходи по боротьбі з цим явищем і той факт, що співпраця між установами працює добре, Європейська комісія заявила, що цим зусиллям перешкоджає надмірний час судових процесів над злочинцями, особливо на стадії апеляції.

Крім того, політична незалежність ЗМІ в Італії як і раніше викликає занепокоєння, наголосили в ЄК.

Стосовно регулювання ЗМІ, Єврокомісія нагадала, що "Італія має міцну законодавчу базу з адекватними і ефективними ресурсами", але "запланована реформа законів про дифамацію все ще знаходиться на розгляді в парламенті, а політична незалежність італійських ЗМІ залишається тривожною проблемою, особливо в аудіовізуальному секторі".

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