Еврокомиссия: пандемия увеличила коррупционные риски в Италии

Пандемия COVID-19 увеличила риск коррупции в Италии, говорится в новом отчете Европейской комиссии о верховенстве права в стране.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

"Во время пандемии COVID-19 риск коррупции в Италии значительно увеличился", - говорится в документе.

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В нем отмечается, что экономическое землетрясение, вызванное пандемией, увеличило вероятность "преступлений, связанных с коррупцией, направленных на более глубокое проникновение в экономику Италии".

Несмотря на меры по борьбе с этим явлением и тот факт, что сотрудничество между учреждениями работает хорошо, Европейская комиссия заявила, что этим усилиям препятствует чрезмерная длительность судебных процессов над преступниками, особенно на стадии апелляции.

Кроме того, политическая независимость СМИ в Италии по-прежнему вызывает беспокойство, отметили в ЕК.

В вопросе регулирования СМИ Еврокомиссия напомнила, что "Италия имеет прочную законодательную базу с адекватными и эффективными ресурсами", но "запланированная реформа законов о диффамации все еще находится на рассмотрении в парламенте, а политическая независимость итальянских СМИ остается тревожной проблемой, особенно в аудиовизуальном секторе".