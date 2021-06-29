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Італія перетнула позначку у 50 млн щеплень від коронавірусу

Вівторок, 29 червня 2021, 11:03

У понеділок 28 червня Італія, населення якої складає близько 60 млн осіб, перетнула позначку у 50 млн щеплень від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa, про це заявив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

"Це дуже важлива цифра. І коли ми кажемо, що тепер вся Італія у "білій зоні" - потрібно продовжувати кампанію, тому що реальний захист від поширення нових штамів - це вакцинація", - заявив він.

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З 28 червня уся територія країни за ситуацією з коронавірусом перейшла до "білої зони", і в більшості регіонів скасували вимогу носити маску надворі, якщо це не місце скупчення людей. 

Як свідчать дані Європейського центру попередження і контролю захворювань, в Італії принаймні першою дозою щеплені понад 64% дорослого населення, а завершили вакцинацію - понад 33%. 

Представник спеціальної комісії щодо епідемії Франческо Фігліуоло заявив, що до кінця вересня країна має досягти колективного імунітету. На той час очікують повністю вакцинувати 80% населення. 

У той же час штам Delta, вперше виявлений в Індії, складає вже близько 20% від усіх виявлених випадків.

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Італія Вакцини Коронавірус
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