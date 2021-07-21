У Швеції в'язні взяли в заручники наглядачів тюрми, вимагають вертоліт і піцу

Двоє ув'язнених у в'язниці суворого режиму в центральній Швеції взяли в заручники співробітників в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Двоє ув'язнених забарикадувалися в одному з приміщень в'язниці Халлбю, взявши в заручники двох наглядачів близько 12:30 в середу.

Виконуючий обов'язки начальника служби безпеки Йорген Фром Нордін повідомив, що двоє ув'язнених 24 і 30 років відбувають покарання за вбивство.

Він додав, що на місці присутні учасники переговорів і оперативна група поліції, і назвав ситуацію "замороженою". "Це дуже серйозний інцидент", - заявив він.

ЗМІ також повідомляють, що ув'язнені зажадали вертоліт і 20 піц для всіх ув'язнених у своєму блоці, а за це обіцяють звільнити одного із заручників.

Представник поліції повідомив, що близько 16:00 біля в'язниці приземлився вертоліт. Також з'явилися фотографії, на яких поліцейські готуються передати піцу в'язням.

Халлбю - це в'язниця першого класу, вважається найсуворішою у Швеції. Вона розташована приблизно в 10 км на захід від міста Еськильстун.