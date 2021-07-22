Польща направила гуманітарну допомогу Литві через кризу з мігрантами

Польща заявила про направлення гуманітарної допомоги Литві у зв’язку з складною ситуацією через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті МЗС Польщі у середу, пише "Європейська правда".

"У зв'язку з кризою, що триває кілька місяців і пов'язана з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі до кордону з Литвою, Польща вирішила направити конвої з гуманітарною допомогою. Це жест солідарності і підтримки нашого сусіда і союзника", - йдеться у повідомленні.

Допомога від Державного агентства стратегічних резервів на суму 740 тисяч злотих ($190 тис.) включає намети з обладнанням, електрогенератори, ковдри, розкладачки.

Крім того, гуманітарний конвой Міністерства національної оборони доставить у Литву намети, похідні ліжка, табурети, похідні столи, обігрівачі, ковдри та інші предмети.

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"Аналіз обставин і повідомлення польських і литовських прикордонних служб показують, що ми маємо справу з кризою, яка була створена штучно і навмисно. Ми засуджуємо такий підхід, який використовує складну соціальну, економічну, а іноді і політичну ситуацію в країнах походження мігрантів для реалізації поточного політичного порядку денного", - йдеться у повідомленні польського МЗС.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в понеділок заявив, що в Литві діють злочинні угруповання, які і займаються переправленням нелегальних мігрантів, і заявив, що Білорусь готова надати допомогу в боротьбі з ними, але "не безкоштовно".

Влада Литви вважає, що збільшення потоків мігрантів є організованою білоруським режимом помстою Вільнюсу за його жорстку позицію проти режиму Лукашенка.

В цілому на кордоні з Білоруссю цього року литовські прикордонники затримали понад 2000 мігрантів - в 26 разів більше, ніж в минулому. Більшість з них - з країн Близького Сходу і Африки. Тільки в липні затримали 1435 мігрантів, в червні їх було затримано 473, в травні - 77, у квітні - 70, а в березні - 8.

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