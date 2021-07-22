Польша направила гуманитарную помощь Литве из-за кризиса с мигрантами

Польша заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Польши в среду, пишет "Европейская правда".

"В связи с продолжающимся несколько месяцев кризисом, связанным с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси до границы с Литвой, Польша решила направить конвои с гуманитарной помощью. Это жест солидарности и поддержки нашего соседа и союзника", - говорится в сообщении.

Помощь от Государственного агентства стратегических резервов на сумму 740 000 злотых ($ 190 тыс.) включает палатки с оборудованием, электрогенераторы, одеяла, раскладушки.

Кроме того, гуманитарный конвой Министерства национальной обороны доставит в Литву палатки, походные кровати, табуреты, столы, обогреватели, одеяла и другие предметы.

"Анализ обстоятельств и сообщения польских и литовских пограничных служб показывают, что мы имеем дело с кризисом, который была создан искусственно и преднамеренно. Мы осуждаем такой подход, который использует сложную социальную, экономическую, а иногда и политическую ситуации в странах происхождения мигрантов для реализации текущей политической повестки дня ", - говорится в сообщении польского МИД.

Власти Литвы считают увеличение потоков мигрантов организованной белорусским режимом местью Вильнюсу за его жесткую позицию против режима Лукашенко.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 2000 мигрантов - в 26 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле задержали 1435 мигрантов, в июне были задержаны 473, в мае - 77, в апреле - 70, а в марте - 8.

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