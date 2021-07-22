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Київ заперечує участь у переговорах і погодженні домовленостей США та Німеччини

Четвер, 22 липня 2021, 12:33

В МЗС заявили, що українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини щодо "Північного потоку-2".

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини" - сказав він.

Така заява прозвучала після слів представника Держдепу про те, що Вашингтон активно консультувався з Києвом при підготовці угоди з Берліном щодо трубопроводу "Північний потік-2" і включив запропоновані українською стороною ідеї в текст угоди.

"Водночас, ми продовжуємо діалог із усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ та посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом" - сказав Ніколенко.

"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз Північного потоку – 2" - наголосив він.

 21 липня  США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

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МЗС Північний потік-2
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