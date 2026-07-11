Посол України у Польщі вшанував жертв Волинської трагедії біля меморіалу у Варшаві

У День пам’яті жертв Волинської трагедії посол України у Польщі Василь Боднар поклав вінок до меморіалу у Волинському сквері у Варшаві.

Про це повідомили на сторінках посольства, пише "Європейська правда".

У суботу 11 липня український посол приєднався до заходів вшанування жертв Волинської трагедії та від імені України поклав вінок до меморіалу у Варшаві.

"Для нас сьогодні важливо і є нашим обов’язком, щоб ми вшановували цю пам’ять, пам’ятали історію, але також працювали над тим, щоб майбутнє було не проблемним, щоб майбутнє було спільним, у спільному європейському домі", – прокоментував посол.





Він зазначив, що гідне вшанування пам’яті кожного із загиблих є спільним обов’язком для двох країн.

"Україна виступає за встановлення всієї історичної правди, продовження пошукових та ексгумаційних робіт і фаховий діалог між істориками. Україна і Польща мають складну історію, але також мають спільне майбутнє. Саме тому ми повинні разом вшанувати пам’ять загиблих, знайти правду та будувати взаємини на основі поваги і довіри", – заявив Василь Боднар.

Голова Українського інституту національної пам'яті запевнив, що пошуки поховань польських жертв Волинської трагедії на території України триватимуть, та висловив сподівання на початок вже у цьому році пошуків українських загиблих на території двох сіл у Польщі.

Польський прем’єр Дональд Туск у зверненні до Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії", та наголосив, що пам’ять не може бути знаряддям ненависті.