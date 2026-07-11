Пошкодження залізниці на заході Німеччини може бути диверсією лівих активістів

Німецькі слідчі припускають, що займання на важливій залізничній лінії на заході Німеччини може бути диверсією.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Джерела у безпекових структурах на умовах анонімності повідомили, що причиною пожежі на важливій залізничній гілці між Дюссельдорфом та Кельном цієї п’ятниці могла бути диверсія.

Внаслідок пожежі були пошкоджені кілька сигнальних кабелів, через що рух довелось зупинити. Перебої на гілці продовжилися і в суботу, у Deutsche Bahn повідомили, що проблеми триватимуть щонайменш до вечора.

За словами співрозмовників, малоймовірно, що таке займання могло статися через технічні причини. Також насторожує те, що це сталося у двох місцях.

Невдовзі після коментарів від джерел у мережі з’явилася заява, у якій відповідальність на себе взяла ліворадикальна група Angry Birds Commando, стверджуючи, що їхні члени заклали запалювальні пристрої серед кабелів.

Джерела кажуть, що заява про відповідальність виглядає справжньою. Раніше ці ж активісти заявили про свою відповідальність за інцидент на залізниці між Дюссельдорфом і Дуйсбургом близько року тому.

Офіційно у п’ятницю повідомляли, що слідчі ще з’ясовують, чи є підстави підозрювати підпал.

Федеральний офіс захисту конституції Німеччини у річній доповіді назвав правих екстремістів найбільшою загрозою для демократії в країні, проте відзначив зростаючу загрозу і з боку лівих радикалів.

У доповіді зазначають, що стежити за рухами крайніх лівих доволі складно – як у випадку з Vulkangruppe, що взяла на себе відповідальність за масштабне знеструмлення у Берліні.